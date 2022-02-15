Afyonkarahisar merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik Afyonkarahisar merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20082016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde sorumluların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'deki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerken, operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların bazılarının örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandığı ve Öğretim Görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında çalıştıkları ifade edildi.

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