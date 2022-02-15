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Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun mu? etkinliği düzenlendi

İHA

Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun mu? etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 8.sınıfı tarafından "Genetiği Değiştirilmiş Organizma(GDO) osun mu, olmasın mı?" konulu münazara etkinliği düzenlendi.
Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 8. sınıfı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda münazara etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Fen Bilimleri Öğretmeni Yusuf Ziya Kumalar tarafından öğrencilere yönelik "Genetiği Değiştirilmiş Organizma(GDO) olsun mu? olmasın mı?" konusu ile ilgili bilgiler aktarıldı. Soru cevap şeklinde devam eden münazara etkinliğinde Fen Bilimleri Öğretmeni Yusuf Ziya Kumalar öğrencilerin araştırma, ekip çalışması gerçekleştirme ve topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçladıkları etkinliğin kıyasıya mücadele içerisinde geçtiğini ve "GDO olmasın" grubunun yarışmayı kazandığını aktardı. Ayrıca okulun sosyal medya adresinde de canlı olarak aktarılan etkinliği öğrenci velileri de izledi.

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