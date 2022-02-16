Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı yapıldı

İHA

Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ isimli asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okula giriş çıkış saatlerinde emniyet devriye faaliyetlerinin arttırılması, belediye ekiplerince okul çevresindeki metruk binaların yıkılması konuları görüşüldü.
Toplantı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat’ın sunumuyla yapılan toplantıda ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissedeceği, fiziksel ve çevresel olarak okulların korunaklı hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıdan ayrıca çalışmayan okul güvenlik sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, öğrencilerin alkol uyuşturucu gibi uyarıcı maddelere karşı bilinçlendirilmesi, okul çevresinde okula giriş çıkış saatlerinde emniyet devriye faaliyetlerinin arttırılması, belediye ekiplerince okul çevresindeki metruk binaların yıkılması konuları da görüşüldü.
Toplantıya Kaymakam Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, okul müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi ...
Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun mu? etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Şuhut’ta Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olsun ...
Afyonspor’da ikinci Bahaddin Güneş dönemi başladı
YEREL HABERLER Afyonspor’da ikinci Bahaddin Güneş dönemi başladı
Kaymakam Demirbilek’ten jandarmaya başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirbilek’ten jandarmaya başarı belgesi
Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi
Afyonkarahisar merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 ...
Dinar’da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Dinar’da haklarında arama kararı olan 7 kişi ...
Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu Son 2 ay boyunca hastanedeki banklarda yatarak yaşadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Üç aydır kayıp olan şahıs hastanede bulundu Son 2 ay ...
13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ‘yaşam’ itirafı Yaşamını ‘Mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” sözleriyle özetledi En büyük hayali rüzgarın yüzüne vurduğu günleri tekrar görmek ve Beşiktaş camiasıyla bir araya gelmek
YEREL HABERLER 13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ...
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı Hemzemin geçitte az kalsın facia yaşanıyordu Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünü kurtarma ekipleri 15 dakika aradı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan ...
Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’da boğazı kesilen kadının oğlu ve kayınbiraderi serbest bırakıldı Katil arkadaşları çıkınca kadının oğlu ve kayınbiraderi suçsuz bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da boğazı kesilen kadının oğlu ve ...
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü Polis 470 saatlik kamera görüntülerini izleyip cinayeti 20 gün sonra aydınlattı Su içme bahanesiyle evine girdikleri kadını boğazını keserek katlettiler
YEREL HABERLER Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla ...
Afyonspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı Afyonspor’da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Cem Kavçak’a kesildi
YEREL HABERLER Afyonspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ...
Öğretmene köpek saldırısı güvenlik kamerasında Köpekten kurtulmak için 2 metrelik kapı ve duvara tırmandı, ancak hayvanın ısırıklarına engel olamadı
YEREL HABERLER Öğretmene köpek saldırısı güvenlik ...
Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu
YEREL HABERLER Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu
Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu Vali Çiçek, kentin as takımı deplasmanda oynayınca futbol aşkını amatör küme maçı ile dindirdi
YEREL HABERLER Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.