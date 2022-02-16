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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

İHA

Hayırsever iş adamı Sandıklı’ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine Aile Sağlı Merkezi yaptıracak olan hayırsever iş adamı Yusuf Aktürk ile protokol imzaladı.
Hayırsever Yusuf Aktürk'ün desteğiyle Sandıklı ilçesi Zafer Mahallesi'ne yapılacak 23 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı için protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Vali Çiçek, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hayırseverlerin katkıların önemli olduğunu kaydederek, Aktürk’e teşekkür etti.

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