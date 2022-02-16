Yaşlı çift yanan evleri için Bakan Kurum’dan yardım bekliyor Çıkan yangında evsiz kalan yaşlı çift bir odalı okul lojmanında yaşam mücadelesi veriyor Alevlere teslim olan yuvalarına gidip önünde gözyaşı döküyorlar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında çıkan yangın sonrası evsiz kalan yaşlı çift, köy sakinleri yardımı ile tamir ve onarımını yaptıkları eski okul lojmanında kalmaya başladı. Çift, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kendilerine yardım elini uzatmasını ve yanan evlerini yeniden yapmasını istiyor.

Olay, geçtiğimiz 14 Ocak da ilçeye bağlı Çukurca köyünde meydana geldi. Muammer ve Fadime Yılmaz çiftine ait tek katlı evin tavanında gece yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası evin tavanı ve içerisinde ki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından köy sakinleri ve komşular eski ve tamirat isteyen okul lojmanını kısmı olarak onarıp, içerisine birkaç parça eşya koyduktan sonra Muammer ve Fadime Yılmaz çiftini bu lojmana yerleştirdi. Evsiz kalan Yılmaz çifti, yanan evlerini yeniden inşa etmek ya da yeni bir ev yapmak için kendilerine yardım elinin uzatılmasını istiyor.



“Bu maaş ile nasıl geçinip, nasıl ev yapacağım?”

Yangın sonrası evsiz kaldıklarını kaydeden 63 yaşında Muammer Yılmaz, yangında sadece evlerinin değil, eşyalarının da yandığını ifade etti. Yılmaz, “Yangın sonrası okulun lojmanında kalmaya başladık. Komşular yardım etti eşya verdiler. Yiyecek içecek verdiler. Canımızı zor kurtardık. Benim tarladan gelirimde yok. Burası kırsal bir kesim. Ben işçi emeklisiyim. Üç bin liranın altında maaş alıyorum. Nasıl bu maaş ile geçinip, nasıl ev yapacağım? Bakanımız Murat Kurum’dan rica etsem benim evimin yapılmasında bana yardımcı olur mu acaba? Duyduğuma göre yangında zarar gören bir vatandaşın evini 21 günde yapmış. Bana da bir faydası dokunur mu? Evimin yapılmasını istiyorum. Bir emekli maaşım ile nasıl evimi yaparım ben” dedi.

Yaşlı çift bir oda ve bir odası olan köy lojmanında hayatlarını devam ettirmeye çalışırken, zaman zaman yanan evlerinin önüne giderek gözyaşı döküyorlar.

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