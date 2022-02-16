Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 433 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; “Dolandırıcılık” suçundan 433 GÜN kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs Dinar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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