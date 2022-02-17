Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor’a 4-1 mağlup oldu

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Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan müsabakada ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor, Emirdağ Spor'a 41 mağlup oldu.

İlk yarısı çekişmeli geçen mücadelede Emirdağ Spor 3. dakikada Mehmet Erdem Kafkas'ın golüyle ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor karşısında 10 öne geçti. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi derbisinin ilk devresi 10 Emirdağ Spor'un üstünlüğüyle bitti.

2. yarıda Emirdağ Spor ev sahibi Şuhut Belediye Hisarspor karşısında 51. dakikada Kaan Gürkan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi yeşil beyazlar 8 Numaralı Yıldız Futbolcusu Erdal Yüksel'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Deplasmanda iyi bir oyun sergileyen Emirdağ Spor 68. dakikada Onurhan Gökdemir ve 72. dakikada Davut Başer'in golleriyle Şuhut Belediye Hisarspor'u 41'lik skorla yenerek liderlik koltuğunda emin adımlarla ilerledi.

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