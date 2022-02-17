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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oryantiring Turnuvası sonuçları belli oldu

İHA

Oryantiring Turnuvası sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oryantiring Turnuvası’nda Bireysel Kategori Genç Erkeklerde il Birinci, ikinci ve üçüncüsü Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan çıktı.
Afyonkarahisar İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü 10 takım ve 100’e yakın öğrencinin katıldığı Oryantiring Turnuvası düzenlendi. Turnuva sonunda Bireysel Kategori Genç Erkeklerde Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Mustafa Berk Altay birinci, Murat Nedim Yayla ikinci ve Halil Altın üçüncü oldu.
Ayrıca Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Genç B kategori takım sporlarında Afyonkarahisar Şampiyonu olurken okulun 7 öğrencisi madalya ve birde kupa kazandı.

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