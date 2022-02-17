Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü

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Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi’ne gelen hastalar doktorlar grevde olunca evlerine dönmek zorunda kalıyor.

Bolvadin Devlet Hastanesi’nde poliklinikte görev yapan 10 doktordan 8’i greve gidince vatandaşlar hastane kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Hastanede sadece Ortopedi ve Çocuk Polikliniği’nin hizmet verdiği diğer bölümlerde ise hizmet verilmediği kaydedildi. Grevin yarında devam edeceği ifade edildi.

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