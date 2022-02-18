Bininler Kaya Evleri turizme açılıyor

Tatbikatını tamamlayan bir Rus birliği daha dönüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, doğal güzelliği ile dikkat çeken Bininler Kaya Evlerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaya, Arkeoloji Müdürü Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Şuhut ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bininler Kaya Evleri'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.