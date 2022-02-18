Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına dünüştü.

Afyonkarahisar'da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmur şeklinde başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına döndü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, yağışın tipi şeklinde sürmesi ise trafikteki sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentte lapa lapa yağan kara en fazla sevinenler ise çocuklar oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.