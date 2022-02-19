TFF 2. Lig: Afyonspor: 3 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 31 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Onur Bingöl xx, Azad İlhan xx, Levent Yeşilyurt xx,
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Melik Derin x (Mehmet Abdullah Çoban dk. 87 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Doğukan Emeksiz x (Burak Çoban dk. 61 x), Erhan Şentürk xx (Fatih Aktay dk. 87 ?), Ferhan Çulcuoğlu x (Barış Zeren dk. 73 xx), Mithat Pala xx, Yakup yiğit xx, Celal Hanalp xx,
Niğde Anadolu FK: Melik Ağa x, Ümit Karaal xx, Emre Oymak xx, Burak Koçer x (Erkan Süer dk. 65 ?), Ertuğrul Tekşen x (Erhan Aydın dk. 46 ? (Çağatay Yılmaz dk. 87 ?)), Yiğit Demir xx, Mahmut Altınkaya xx, Burak Albayrak xx, Ramazan Emirhan Civelek x (Polat Abay dk. 79 x), Ferhat Katipoğlu xx, Sarper Çağlar x (Metehan Mertöz dk. 65 x)
Goller: Erhan Şentürk (dk. 45), Burak Çoban (dk. 65), Mithat Pala (dk. 90+5) (Afyonspor), Ertuğrul Tekşen (dk. 17) (Niğde Anadolu FK)
Sarı kartlar: Melik Derin, Ferhan Çulcuoğlu, (Afyonspor), Ramazan Emirhan Civelek, Melih Ağa, (Niğde Anadolu FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.