40 yıldan fazladır bakırı döverek eşsiz eserler ortaya çıkarıyor 78 yaşındaki bakır işlemecisi, 2-20 bin arasında değişen çekiç darbeleri ile birbirinden güzel resimler yapıyor

Afyonkarahisar'da demir doğrama ve bakır süslemeciliği yapan 78 yaşındaki Yakup Çetinkaya, 40 yıldan fazladır yaptığı bakır işlemeciliği ile usta ressamların yaptığı yağlı boya resimlere adeta taş çıkartıyor. Çetinkaya, genellikle manzara resimlerini işlediği eserlerini 220 bin arasında değişik çekiç darbeleri ile ortaya çıkarıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren 3 çocuk babası 78 yaşındaki Yakup Çetinkaya, çekiçle bakır dövme sanatıyla ortaya çıkardığı manzara resimleriyle görenleri adeta mest ediyor. En küçük bir manzara resmine dahi 2 bin çekiç vurarak şekil veren Çetinkaya'nın 1520 bin çekiç darbesiyle ortaya çıkardığı manzara resimleri oldukça beğeniliyor. Resim çizme yeteneğinin olmadığını belirten Çetinkaya'nın bakırı çekiçle işleyerek yaptığı manzara resimleri ise usta ressamların tablolarına adeta taş çıkartıyor.

Yarım asra yakındır bakır işlemeciliği ile uğraştığını ifade eden Çetinkaya, “Meslek hayatım 64 seneyi buldu. Ben bakır ve demir işleriyle uğraşıyorum. Türkiye çapında 500 civarında bakırlı kapılarım var. Bir arkadaş tahin makinesi

yapıyor, ona dekoratif amaçlı bakır dövüyorum. O da 60 ülkeye ve Türkiye’nin her yerine bu makineyi gönderiyor. Bakır süslemeciliği mesleğini ben kendi kendime öğrendim” dedi.



“Genellikle manzara resmi, dağ, bulut, kuş yapıyorum”

Bakır işlemeciliği sanatına meslek lisesinde okurken merak sardığını dile getiren Çetinkaya, bir bakır resmi 220 bin arasında değişen çekiç darbesi ile işlediğini vurguladı. Bu mesleğe gençlerin de merak sarması gerektiğini belirten Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanat okulunda okurken çok resimler çektim. Elime geçen kağıda resimler yapıyordum. Şimdi onların meyvesini alıyorum. Hiçbir yere bakmadan bakırın tersinden çizmeden en küçük bir bakıra 23 bin civarında çekiç vuruyorum. Büyük bir bakıra manzara resmi yaptığımda ise 1520 bin civarında çekiç vuruşu yapıyorum. Genellikle manzara resmi, dağ, bulut, kuş yapıyorum. Çam ağacı, palmiye ağacı yapıyorum. Allah bana böyle bir yetenek vermiş. Ben bu işi öğretmeyi çok isterim ama gençler bu işi heves etmiyor. Ben bu işi kendim buldum, kimse öğrenmeden benimle birlikte gidecek galiba bu resim işi. Aşağı yukarı bakır işini 40 yıldır yapıyorum.”

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