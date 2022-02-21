Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda seçim heyecanı

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Afyonkarahisar Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrasında ipi 397 oy alan İbrahim Çürük göğüsledi.

Seçimler Ağılönü Düğün Salonu’nda yapıldı. Genel kurulu 4 başkan adayı yarıştı. 805 seçmenin katıldığı oylamada İbrahim Çürük 397, Sabahattin Çayır 145, Adem Çeliktaş 142 ve Alper Kara 121 oy aldı. Oylamada 8 oy ise geçersiz sayıldı.

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