Afyonspor’da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5 haftadır galibiyete hasret kalan Afyonspor, hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK karşılaşmasında sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretine son verdi.

Mor beyazlı ekip 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların ardından adeta galibiyet yüzü göremedi. Afyonspor’da alınan kötü sonuçların faturası ise geçtiğimiz hafta sonu Teknik Direktör Cem Kavçak’a kesildi. Kavçak ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Bahattin Güneş getirildi. Bahattin Güneş liderliğinde ilk resmi maçına çıkan Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 31 yenerek sahadan galip ayrıldı. Haftalar sonra galibiyet yüzü gören ve 3 puanı hanesine yazdıran mor beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 41’e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Afyonspor ligde 9. sırada yer alıyor.

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