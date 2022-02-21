Frig’ya hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Afyonkarahisar Valiliği’nin hayata geçirdiği proje ile adeta küllerinden yeniden doğan Frig Vadisi özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Ziyaretçilerin hafta sonu vadiye akın ettiğini fotoğraflar sosyal medya hesabından duyuran Vaki Gökmen Çiçek, “Frigya'nın kalbi Ayazini dolup dolup taşıyor. Ayazini, hafta sonu çok sayıda misafir ağırladı. Yine bir çok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam eden Ayazini, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelerek koşu kampında buluşan sporcularımızı da ağırladı. Koşucularımız bölgeyi çok beğendi” dedi.

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