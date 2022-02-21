Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi’nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar’ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi’nin genel kurul toplantısı dün Yeşilay il binasında yapıldı. Yapılan genel kurul sonucunda Kaya, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine seçildi. Nurullah Kaya başkanlığındaki Yeşilay Afyonkarahisar Yönetim Kurulu ise İhsan Akar, Tuncay Eroğul, Emine Ağtaş, Dr. Aydın Balcı isimlerinden oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.