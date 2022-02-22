Afyonspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig’de ertelenen Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşması yarına oynanacak.

Afyonspor, yarın evinde Adıyaman FK’yı konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK maçının ardından ara vermeden devam eden Afyonspor’da morallerin yerinde olduğu gözlendi. Karşılaşma yarın saat 13.00’da oynanacak.

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