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Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 kaçak avcı hakkında işlem yapılırken, ayrıca gelen ihbarları değerlendiren ekipler vatandaşların bulduğu yaralı şahini koruma altına aldı. Ekipler ardından şahini tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (AKÜREM) götürdü.

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