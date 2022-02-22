Okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını ‘Müdür Amcalarına’ yazdılar

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Afyonkarahisar’da okuma yazma öğrenen 1. sınıf öğrencileri ilk mektuplarını İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’e yazdı.

Afyonkarahisar Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu’nda okuma yazmayı söken 1. sınıf öğrencileri Ahmet Emir ile Baturay, ilk mektuplarını ‘Müdür Amca’ diye hitap ettikleri Temiz’e yazdılar. Aldığı mektup karşısında önce şaşıran ardından mutlu olan Temiz ise minikleri sınıf öğretmenleri ve okul idarecileri ile birlikte makamına davet etti. Temiz, ziyarette mektubun karşılığını miniklere hediyelerle verdi. Çocuklar ise aldıkları hediyelerden dolayı Temiz’e teşekkür ettiler.

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