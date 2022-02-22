Sarlık ailesinin acı günü

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Afyonkarahisar’da gazeteci Ahmet Sarlık’ın vefat eden annesi Havva Sarlık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Havva Sarlık 87 yaşında yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı dün gece hayatını kaybetti. Merhum Sarlık için kent merkezindeki Paşa Camii’nde cenaze töreni düzelendi. Törene İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile Sarlık ailesinin sevenleri katıldı. YÜNTAŞ eski Genel Müdürü Mehmet Sarlık’ında annesi ile Havva Sarlık kılınan cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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