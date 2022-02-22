Tarihi kent meydanı çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar’ın Sultandığı ilçesine yapılacak tarihi kent meydanı projesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Müdür Yardımcısı Cemil Kaynak ve Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek’i ziyaret etti. Ziyarette, Tarihi Kent Meydanı projesinde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu.

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