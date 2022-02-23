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Afyonkarahisar’da feci kaza; 1 ölü, 1 yaralı Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet paramparça oldu

İHA

Afyonkarahisar’da feci kaza; 1 ölü, 1 yaralı Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet paramparça oldu

Afyonkarahisarİzmir karayolunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak kaza yaptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisarİzmir karayolunun 35. kilometresinde Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan K.'nın kullandığı 37 ABR 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun fiyat levhasına çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Tahir Aydın (36) olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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