Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı

2002 yılında Mardin’de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Çelik şahadetinin yıl dönümünde Afyonkarahisar’ın dinar ilçesinde ki baba evinde dualarla anıldı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, SYDV Müdürü İrfan Yüksel, 2002 yılında Mardin Derik’te askeri görevini ifa ederken şehit olan Çelik’in şehadet yıldönümü dolayısıyla Çağlayan köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit Çelik içim Kur’anı Kerim okunup dualar edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit babası Eşref Çelik ve annesi ile sohbet etti. Kaymakam Kapankaya, başta Çelik olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

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