Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44’e yükseltti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor iki defa üst üste aldığı galibiyetler ile ligdeki puanını 44’e yükseltti.

Mor beyazlı ekip 5 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ve sahadan galip ayrıldığı Niğde Anadolu FK karşılaşması ile son verdi. Dünde ertelenen Adıyamanspor karşılaşmasından jetler maçı 50 kazanarak 3 puanı hanelerine yazdırdı. Afyonspor üst üste sahadan galip gelerek aldığı puanlarla ligde 8. sıraya yükselirken puanını ise 44’e yükseltti. Afyonspor ligin 28. haftasında Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak.

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