Afyonkarahisar’da TEKNOFEST yarışması için protokol bir araya gedi

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 911 Ağustos'ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya protokol üyeleri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Teknofest yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 911 Ağustos'ta Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ‘İnsansız Hava Aracı Yarışmaları'nın detayları değerlendirildi.

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