Birinci olabilmek için ter döktüler

Türkiye Satranç Federasyonu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Salonunda düzenlenen Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvasına 'Küçükler Açık, Küçük Kızlar, Yıldızlar Açık, Yıldız Kızlar, Gençler Açık ve Genç Kızlar' olmak üzere 6 kategoride toplam 46 takım ve 226 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren öğrencilerin madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. İki gün süren turnuvanın hakemliğini Gökhan Çoban, Çağrı Çankaya, Esin Altun, Havva Deniz Çankaya, Hasan Özen yaptı.

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