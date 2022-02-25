Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

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Adıyaman merkezli gerçekleştirilen kaçak bahis operasyonunda Afyonkarahisar’da gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis çalışmaları kapsamında Adıyaman merkezli İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa illerinde 20 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Anıl Ö. (30) isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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