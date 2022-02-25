İl İnsan Hakları Kurulu yapılan başvuruları değerlendirdi

Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda insan hakları konusunda vatandaşların yaptığı başvurular değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Tekeş başkanlığında yapıldı. Toplantıda kentin muhtelif yerlerine konulan insan hakları başvuru kutularına vatandaşlar tarafından yapılan müracaat ve şikâyetler değerlendirilerek çözüm odaklı kararlar alındı. Toplantıda ayrıca İl İnsan Hakları Kurulu, konusu itibari ile insan hakları ihlaline girmeyen genel olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile müracaat edilmesi gereken, vatandaşların hizmet aldıkları kamu kurum ve kuruluşları hakkında başvuru kutularına bırakılan müracaat ve şikâyetler de değerlendirildi. Yapılan başvurular konularına göre tasnif edilerek gerekli çözümlerin bulunması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi talebi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi.

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