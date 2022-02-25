Kaymakam Kapar, köy sakinlerinin taleplerini dinledi

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Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, ziyaret ettiği köydeki vatandaşların istek ve taleplerini dinlerdi.

Kaymakam Kapar, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Doğlat köyünü ziyaret etti. Burada köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Kapar, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Kapar ardından vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında kurum amirleri ve ilgilerine gerekli talimatları verdi.

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