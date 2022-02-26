(Özel) Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu Traktör tamircisinin 1964 model Cevrolet İmpala Afyonkarahisar’da büyük ilgi görüyor Karantinadan çıkar çıkmaz ilk işi klasik otomobil almak oldu

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Afyonkarahisar’da korona virüs karantinasından dolayı evde kalan 41 yaşındaki traktör tamircisi klasik otomobil sevdasına tutuldu. Suat Okşar karantinadan çıktıktan sonra ilk iş olarak ise 1964 model Cevrolet İmpala aldı.

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır traktör tamirciliği yapan Suat Okşar, karantinada döneminde başladığı klasik araba tutkusunu karantina biter bitmez hayata geçirdi. Antalya’dan aldığı Cevrolet İmpala’yı restore den Okşar ardından araçla yollara düştü. 3800 motor ve 6 silindir sahip orijinal motoru ile herkesin dikkatini çeken otomatik vites Cevrolet İmpala’yı görenler adeta hayran kalıyor.

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