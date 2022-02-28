Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Olay, Bolvadin ilçe merkezi Yakup Şevki Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürülüğü’ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri şüpheli hareketlerde bulunan M.S.E., isimli şahsın üstünü aradı. Aramada şahsın üzerinde bir miktar metanfetamin isimli uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.