12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü

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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ege Bölge Şampiyonası’nda Afyonkarahisar Emirdağlı Kübra Kocabıçak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Gerçekleştirilen şampiyonada Emirdağ 12 yaşındaki Kübra Kocabıçak 36 kilogram minikler dalında şampiyon oldu. 2 yıldırı muaythai ile ilgilenen ve ortaokul öğrencisi olan Kübra Kocabıçak’ın şampiyon olarak memleketine dönmesi sevinçle karşılandı.

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