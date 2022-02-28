Su Sporları Merkezi Akarçay’da faaliyetlerine başladı

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Geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine başlayan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi, 915 yaş arası yüzme bilen tüm sporculara hizmet verecek.

Şu an yalnızca 915 yaş arası sporculara hizmet veren tesis, pek yakın zamanda yetişkinler için de hizmet vermeye başlayacak. Tesiste durgun su, kano ve kayak eğitimleri verilecek. Başvuruların alınmaya başlayan merkeze ise ilginin yoğun olduğu ve yaş grubu kategorisinin yükseltilmesine yönelik taleplerin olduğu kaydedildi.

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