28 Şubat postmodern darbesi protesto edildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat Postmodern Darbe’nin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Kadir Satılmış, “28 Şubat da 15 Temmuz gibi vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir” dedi.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanı’nda yapılan 28 Şubat basın açıklamasına İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti teşkilatı ve STK mensupları katıldı. Başkan Yardımcısı Kadir Satılmış açıklamasında, 25. yılını geride bırakan ve ‘postmodern’ darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, millettin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi. Satılmış açıklamasına şöyle devam etti:

“Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat’ta sözde ‘irtica tehdidi’ ile medya, darbeci zihniyete ram olarak ‘Topyekün Savaş’ manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, ‘demokrasiye balans ayarı’” denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. ‘1000 yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat PostModern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır” dedi.

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