Vali Çiçek: “Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar’ı başka bir yere taşıyor”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’da bürokratlar olarak herkesin bir birini sevdiğini kaydederek, “Birbirimizle sürekli istişare halindeyiz. Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar’ı başka bir yere taşıyor” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘Hayatım İletişim Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Türkiye’nin yakından tanıdığı isimler, il müdürleri ve valilik personeline çeşitli konularda eğitimler verdi. Eğitim öncesi konuşan Vali Çiçek, birlik beraberlik ruhu ile kentte güzel işler ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Bugün bizlerle oldukları için Mehmet Aydın, Umut Öztürk, Ayhan Güngör ile Ekin Olcayto’ya çok teşekkür ediyorum. Göreve başladığım ilk günlerde yine bu ekip Emre Gölü çevresinde kamp yapmıştı. O günkü paylaşımlar Afyonkarahisar’ın tanıtımı noktasında çok etkili olmuştu. Afyonkarahisar’da bürokratlar olarak birbirimizi gerçekten seviyoruz. Birbirimizle sürekli istişare halindeyiz. Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar’ı başka bir yere taşıyor” dedi.

Çalıştayda haber spikerleri Ekin Olcayto ve Mehmet Aydın, Radyo programcıları Umut Öztürk ve Ayhan Güngör, etkili iletişim, kelimelerin gücü ve iletişimde bizlere yansımaları, beden dili, hitabet, Türkiye’de Sosyal Medyanın hayatımıza etkisi ve kullanımı, iletişim hataları, iletişimde ikna, heyecan yönetimi ve özgüvenli olma, duygusal korkular gibi farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.

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