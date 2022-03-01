Afyonkarahisar’da sertifikalı ilk yardım eğitimi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından Karahisar Gençlik Merkezi yönetici, lider ve gençlerine yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

İki gün süren eğitimde; olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, boğulma, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donuklarda ilk yardım gibi medikal müdahale konuları anlatıldı. İlk yardım eğitiminde önce teorik olarak konular anlatılıp daha sonra maket üzerinde uygulamalı anlatımlar yapıldı. Katılımcıların da uygulama yaptığı eğitimin ardından, başarılı olan 20 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

İlk yardım eğitimleri hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, “Ülkemizde ve dünya ülkelerinde trafik kazaları başta olmak üzere, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre küresel düzeyde ölümlerin yüzde 90’ının yaralanmalardan dolayı meydana geliyor”dedi. Dünyada, her 5 saniyede 1 kişinin yaralanma sonucu yaşamanı yitirdiğini ifade eden Pala, ilk yardımın önemini vurgulayarak, eğitimci personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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