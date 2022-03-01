Şuhut Belediye Hisarspor kazanmasını bildi

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Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 19. haftasında Şuhut Belediye Hisarspor sahasında Karşıyaka Spor’u ağırladı. Karşılaşmada Şuhut Belediye Hisarspor rakibini 63 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Şuhut Belediye Hisarspor, Hasan Keskin’in 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Karşıyaka Spor 14. dakikada Oğuzhan Yenginol'ün golüyle beraberliği yakaladı. 26. dakikada yine sahneye çıkan Oğuzhan Yenginol kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek yeşil beyazlar karşısında üstünlük kurdu. 43. dakikada bu sefer Şuhut Belediye Hisarspor Halil Ergin'in golüyle beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 22 sona erdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında üstünlük kurmayı başaran Şuhut Belediye Hisarspor sahadan 63 galip ayrıldı.

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