Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi’nden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi’nden

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2527 Şubat'ta Samsun'da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak Altın Madalya ile Türkiye şampiyonu olurken, Alperen Sezer 'ise Bronz Madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi’nden

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2527 Şubat’ta Samsun’da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak Altın Madalya ile Türkiye şampiyonu olurken, Alperen Sezer 'ise Bronz Madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu.
2527 Şubat’ta Samsun ilinde yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası sona erdi. Müsabaka da Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarihe geçti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak 61 kg Türkiye Şampiyonu olurken, yine Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Alperen Sezer 79 kg. da Türkiye üçüncüsü oldu.

“Öğrencilerimiz ile gurur duyduk”
Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında tarih yazdıklarını söyleyen Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Özen, öğrencilerin elde etmiş olduğu başarı ile gurur duyduklarını söyledi. 2527 Şubat’ta Samsun’da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası’nda aldıkları sonuçtan son derece mutlu olduklarını ve daha fazla şampiyon çıkarmayı arzuladıklarını belirten Özen, TOHM antrenörleri başta Şakir Bozkurt olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güreşçilerimizi kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor
YEREL HABERLER Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, ...
Voleybol ’da Afyonkarahisar’ı temsil edecekler
YEREL HABERLER Voleybol ’da Afyonkarahisar’ı temsil edecekler
Yeşilay beş farklı bağımlılık alanında mücadele ediyor
YEREL HABERLER Yeşilay beş farklı bağımlılık alanında mücadele ...
Şuhut Belediye Hisarspor kazanmasını bildi
YEREL HABERLER Şuhut Belediye Hisarspor kazanmasını bildi
Afyonkarahisar’da sertifikalı ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sertifikalı ilk yardım eğitimi
Anne ve kızı misafirliğe giderek ölümden kurtuldu Yangında harabeye dönen evde yaşayan anne ve kızının misafirlikte olması facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Anne ve kızı misafirliğe giderek ölümden ...
Vali Çiçek: “Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar’ı başka bir yere taşıyor”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar’ı ...
Hacer Ercan Karma Resim Sergisi görücüye çıktı
YEREL HABERLER Hacer Ercan Karma Resim Sergisi görücüye çıktı
Milli İrade Platformu 28 Şubat’ı protesto etti
YEREL HABERLER Milli İrade Platformu 28 Şubat’ı protesto etti
Miraç Kandil’inde en anlamlı not
YEREL HABERLER Miraç Kandil’inde en anlamlı not
FETÖ’nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı
28 Şubat postmodern darbesi protesto edildi
YEREL HABERLER 28 Şubat postmodern darbesi protesto edildi
Kaymakam Demirbilek, köy sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirbilek, köy sakinlerini dinledi
Kadınlara ‘Öğrenci Başarısını Arttırmada Ebeveynin Rolü’ anlatıldı
YEREL HABERLER Kadınlara ‘Öğrenci Başarısını Arttırmada Ebeveynin ...
Su Sporları Merkezi Akarçay’da faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER Su Sporları Merkezi Akarçay’da faaliyetlerine başladı
Motosikletli polis timleri 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi
YEREL HABERLER Motosikletli polis timleri 3 ruhsatsız tabanca ele ...
Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim
YEREL HABERLER Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere ...
12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü
YEREL HABERLER 12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak ...
Afyonspor’un inişli çıkışlı grafiği sürüyor
YEREL HABERLER Afyonspor’un inişli çıkışlı grafiği sürüyor
Dinarlı kahraman Yüzbaşı Şahin dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Dinarlı kahraman Yüzbaşı Şahin dualarla yad edildi
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele ...
Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı
YEREL HABERLER Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki ...
Çikolata ile sadece ağızları değil hayatını da tatlandırdı 19 yaşındaki genç kızın hayatı çikolata ustası olarak çalışmaya başlamasıyla değişti
YEREL HABERLER Çikolata ile sadece ağızları değil hayatını da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.