Yeşilay beş farklı bağımlılık alanında mücadele ediyor

Yeşilay Afyonkarahusar Şube Başkanı Nurullah Kaya, Yeşilay olarak, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadele ettiklerini ifade etti.

Başkan Kaya Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kaya, yaşamın her alanında bağımlılıkla mücadelenin devam edeceğini belirtti. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay'ın, 95 Ülke Yeşilayı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaştığını kaydeden Nurullah Kaya, Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını belirterek açıklamasında şunları söyledi:

“Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

