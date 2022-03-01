Voleybol ’da Afyonkarahisar’ı temsil edecekler

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Afyonkarahisar’ın İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Küçük Erkekler Voleybol Grup Müsabakalarında şampiyon olan İscehisar Mercan Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Şampiyon olan küçük erkekler Denizli'de yapılacak olan voleybol müsabakasında Afyonkarahisar’ı temsil edecekler. Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar “Grup müsabakalarında şampiyon olarak ilimizi Denizli'de Küçük Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda temsil edecek olan Mercan Ortaokulu öğrencilerini kutluyorum ve müsabakalarda öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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