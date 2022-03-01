6 Mart ta av yasağı başlıyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada av yasağının 6 Mart ta başlayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos 2021’de başlayan avlanma sezonunun 6 Mart itibari ile sona ereceği kaydedildi. Açıklamada, “Avın yasak olduğu süreçte yaban hayvanlarının rahatça üremeleri sağlanarak sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi açısından yaban hayvanı popülasyonlarının korunarak gelecek nesillere intikali amaçlanmaktadır. Av sezonunun yeniden açılacağı ve Resmi Gazete yoluyla duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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