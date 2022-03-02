Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Kamyonette sıkışan yaralıları AFAD ekipleri güçlükle çıkarabildi

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralıları kurtarmak için AFAD ekipleri adeta zamana karşı yarış verdi.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu üzeri Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Çay Yüksekokul Kavşağı’nda A.R.D.’nin kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ön kısmı adeta hurdaya dönen kamyonetteki sürücü B.D., ile A.A. ve M.Ş., yaralandı.



Araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri itfaiye ekiplerinin destekleri ile kamyonette sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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