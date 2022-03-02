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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille tanker çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İHA

Otomobille tanker çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada, savrularak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., idaresindeki 26FTP 727 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 AFZ 821 plakalı tanker ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araç ters dönerek durabildi. Kazada sürücüsü ile M.E., araçta bulunan O.T., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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