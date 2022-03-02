Afyonkarahisar’da Milli Mücadele yılları anlatılıyor

Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği’nin Afyonkarahisar Valiliği ile birlikte organize ettiği, “Yüzüncü Yılda Milli Mücadele” semineri devam ediyor.

Bu çerçevede Dernek Başkanı Muharrem Günay yaptığı açıklamada, “Yüzüncü Yılda Milli Mücadele” seminerlerinin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Özpunar, Mareşal Feyzi Çakmak Kadın Kültür Evi’nde, seminer düzenledi. “Yüzüncü Yılda Milli Mücadele” başlığı altında düzenlenen seminerlerimizde biz katılımcılarımızı milli mücadele yıllarında yaşanan çile ve mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Vatanını, milletini seven, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerini tanıyan ve izinden giden, tarihini bilen nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. O günlerin unutulmaması ve tarihimizin doğru bilinmesi için bu seminerlerimiz yıl boyunca devam edecek.”

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