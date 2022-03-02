'Belediye Başkanı makamı için 429 bin TL harcandı' paylaşımı ilçeyi karıştırdı İscehisar Belediyesi sosyal medyadaki tepkiler üzerine ikinci duyuru ile toplam harcama rakamının 900 bin TL olduğunu açıkladı

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, Başkan Ahmet Şahin’in, 429 bin TL’ye başkanlık makamını yenilediğine dair sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma tepki gelince, bu defa yeni bir açıklama ile harcamalar içinde farklı çalışmalar olduğu ve 900 bin TL'ye mal olduğunu duyurdu.

İscehisar Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden ‘kamuoyuna duyuru’ başlığı altında “İscehisar halkının ve Belediye Başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429 bin 505 TL’ye mal olmuştur” paylaşımı yaptı. Açıklamaya sosyal medya üzerinden lüks ve gereksiz harcama yapıldığı yönünde eleştirilir gelmesi üzerine, belediye bugün yeni bir açıklama yaparak harcamaların toplamını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Belediye hizmet binamız 31 Nisan 1996 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Binanın 25 yılı aşkın süredir hizmette olması dolayısıyla elektrik hatları, sıhhi tesisat, mekanik ekipman ve betonarme yapı ömründe eskime dolayısıyla betonarme ve demir donatıların çürümesi ve zayıflamasına sebep olmuştur. Bina içi kalorifer tesisatları ile içme ve pis su tesisatlarının çürümesi dolayısıyla tesisatlar dan sızan sular bina kolon, kiriş, alt ve üst beton tabliye betonlarına sızarak küf, rutubet ve kötü kokulara sebebiyet vermektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığına, İscehisar halkının ve Belediye Başkanı’nın temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odası, meclis salonu, meclis bekleme salonu, sekreter odası, bekleme odası, tuvaletler, çay ocağı, elektrik tesisatı yenilenmesi, içme ve pis su tesisatı yenilenmesi, boya, duvar kağıdı ve işçilik maliyeti ile belediyemizde yapılan diğer bakım onarım ve tadilat işlerini içeren EKAP ekran görüntüsü 900 bin TL toplam işlerin tutarıdır” ifadelerine yer verildi.

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