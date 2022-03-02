Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

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Afyonkarahisar’da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.



Afyonkarahisar’da başlayan kar yağışı aralıksız sürerken, karayollarında aksamalar yaşandı. AnkaraAfyonkarahisar yolu üzerinde bulanan Köroğlu rampasında da yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu rampada, otobüs ve tırlar nedeniyle trafik akışının aksadığı gözlendi.

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