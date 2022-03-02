Afyonkarahisar’da elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışının ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, aynı zamanda telefon ve internet şebekeleri de yaklaşık 1 saat süreliğine devre dışı kaldı.
Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kent merkezindeki Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri başta olmak üzere bir çok bölgede yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerle birlikte cep telefonu ve internet şebekeleri de yaklaşık 1 saat devre dışı kalırken, iletişim sağlanamadı. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu elektrik kesintisi yaşanan bölgelerin büyük çoğunluğuna sonunda enerji verilebildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.