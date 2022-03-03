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Afyonkarahisar’da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı Olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik, telefon ve internet şebekeleri 1,5 saat devre dışı kaldı

İHA

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı kentin büyük bir bölümüne yaklaşık 1,5 saat elektrik verilemedi. Elektrikle birlikte cep telefonu şebekelerinde ve internette de kesintiler yaşandı.

Afyonkarahisar’da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı Olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik, telefon ve internet şebekeleri 1,5 saat devre dışı kaldı

Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartlarından dolayı kentin büyük bir bölümüne yaklaşık 1,5 saat elektrik verilemedi. Elektrikle birlikte cep telefonu şebekelerinde ve internette de kesintiler yaşandı.
Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Aralıklarla iki defa yaşanan kesintinin yaklaşık 1 saat, diğeri ise 1,5 saat sürdü. Elektrik kesintisinin yaşandığı yerler ise Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri ile birkaç bölge oldu. Şehrin yarısına yakın kısmında yaşanan elektrik kesintisinde, cep telefonu şebekeleri ile birlikte internet bağlantıları da yaklaşık 1,5 saat kesintiye uğradı. Karanlığa gömülen bölgelerde sokakları tek aydınlatan şey ise belli aralıklarla geçen araçların far ışıkları oldu. Kesintilerin yoğun kar yağışından dolayı kaynaklandığı öğrenilirken, ayrıca enerji verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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