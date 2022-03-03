Kayan tırlar Afyonkarahisar-Ankara karayolunu tek yönlü ulaşıma kapattı Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar’daki şehir bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor

AfyonkarahisarAnkara karayolu kayan tırlardan dolayı tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Kayan tırları kaldırmak için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

AfyonkarahisarAnkara karayolunun İscehisar ilçesi çıkışı kısmında tırların makaslama diye tabir edilen, kayması sonucu karayolunun bir yönünde ulaşıma kapandı. Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler yolun kapanan kısmının tekrar ulaşıma açılması için yoğun çaba veriyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartlarından dolayı AfyonkarahisarAnkara karayolu ile Antalya, Denizli, İzmir ve İstanbul karayollarında da yer yer ulaşımda aksamalara yaşanırken, yolların belirli bölümlerinde ulaşım sağlanamıyor. Teyakkuza geçen Karayolları ekipleri, iş makineleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karayollarını ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

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